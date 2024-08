Vela ultima giornata di Opening Series senza regate per i Kite Pianosi e Pescetto ammessi in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Va in archiviol’diper i(uomini e donne) ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le condizioni meteo odierne a Marsiglia non hanno consentito il regolare svolgimento delle prove previste, con gli organizzatori costretti a cancellare il programma odierno mettendo comunque fine alla fase di qualificazione per la Medal. Classifiche dunque invariate rispetto a ieri sera, con l’Italia che verrà rappresentata nella fase finale delmaschile e femminile. Riccardoha chiuso la serie di qualificazione (dopo sette) in terza piazza, quindi verrà inserito nellaA con 2 vittorie di default (il primo che arriva a 3, vola in finale), mentre sono già in finale lo sloveno Toni Vodisek ed il singaporiano Max Maeder.