Una pistola per sparare alle guardie | dal concerto di Trapani le deliranti frasi del rapper Matador video

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Elsi candida a essere il nuovoosceno. Ha minacciato in pubblico di, “”, ha denigrato i collaboratori di giustizia e inneggiato all’uso di droga e ha infiammato l’estrema Sicilia, a, durante una contestata esibizione. Si fa chiamare Elma all’anagrafe è Dylan Nicolas Potenza, e le esternazioni trapanesi potrebbero costargli care, vista la reazione di un sindacato di polizia, Le parole di ElDylan Potenza, alias El(un misto fra il richiamo alla corrida e il soprannome di uno dei più grandi attaccanti contemporanei del calcio, Edison Cavani), ha aizzato la folla al Green Vy Pop Fest dicon un incipit che non lasciava spazio ai dubbi: “Chi non salta è carabiniere”, per poi andare giù ancora più duro: “Ho una Glock pere ai laziali”.