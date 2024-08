Tania non dovevi andartene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ha destato vasto cordoglio in tutta la Bassa la notizia della scomparsa diMorellini, vinta da malattia a 52 anni di età. Originaria di Castelnovo Sotto, aveva vissuto a Poviglio e da qualche tempo si era stabilita a Novellara. Il decesso è avvenuto al Santa Maria Nuova di Reggio. Lascia la madre Elena, le sorelle Ilenia, Erica e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Bonini, si svolgono domani, giovedì, alle 15.30 al cimitero di Novellara, dove poi il feretro sarà sepolto. La camera ardente è allestita da ieri pomeriggio all’ospedale di Guastalla. Eventuali offerte a favore del canile intercomunale di Novellara.Morellini era conosciuta per aver gestito, con la famiglia, un pub a Castelnovo Sotto. Aveva inoltre lavorato in un pub a Novellara. Di recente era stata dipendente in un’azienda a Campagnola. Le sorelle gestiscono un bar a Castelnovo Sotto.