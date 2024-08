Omicidio di Sharon sotto la lente dei carabinieri anche dei box occupati a Capriate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)San Gervasio.ladegli inquirenti che stanno indagando per cercare di risalire al responsabile della morte diVerzeni, ci sono diversi garage della zona di Terno d’Isola. Uno di questi, che si trova in via Castegnate, la strada dove la 33enne è stata accoltellata, è stato postosequestro e sarà passato al setaccio dai Ris di Parma a caccia di elementi potenzialmente riconducibili alla vittima. Ma sono diversi i box che a Terno e nei paesi limitrofi vengonoda stranieri senza fissa dimora. Lì ci dormono, si ritrovano, ci tengono i loro effetti personali e, a volte, merce rubata e sostanze stupefacenti. Uno di questi è in via Carlo Pezzi aSan Gervasio, appena fuori dal casello autostradale, dietro all’ex hotel Cabina. Il proprietario si è accorto di avere “ospiti” alla fine dello scorso anno.