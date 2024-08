Minorenne arrestato per una sparatoria | è il terzo in una settimana

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un ragazzo di soli 17 anni è statoper aver sparato a un coetaneo, è ilcaso in soli sette giorni: la polizia indagain piena città a Frederiksberg, in Danimarca. Nel mirino della polizia c’è un ragazzo svedese di 17 anni che è stato accusato di possesso illecito di armi da fuoco e tentato omicidio nei confronti di un coetaneo. L’adolescente è statolo scorso lunedì intorno alle 19.00. Secondo quanto riportano alcune fonti locali, era in possesso di una pistola semiautomatica e di una rivoltella. Le armi sarebbero state ritrovate su un pannello del soffitto della piscina di Frederiksberg, vicino a Falkoner Allé. I colpi sarebbero partiti dalla strada davanti alla gioielleria Calisto. Uno di questi avrebbe raggiunto la vittima di soli 18 anni, rimasta gravemente ferita. Un ragazzo di 17 anni ha sparato a un coetaneo (Pixabay) – Notizie.