Milano raffica di furti e scippi nella notte | 12 arresti in diverse zone della città

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Dodici persone sono state arrestate nelle ultime 24 ore dalla polizia di Stato aper reati predatori. Con i turisti in giro per lae le case lasciate vuote da chi è partito per le ferie, infatti, l'estate è una stagione particolarmente densa die rapine. Da qui l'impegnoQuestura milanese a intensificare i servizi di prevenzione e contrasto in giro per la, dai negozi alle fermate dei mezzi pubblici. Proprio alla pensilina del tram in piazza 24 Maggio, alle 2 di sta, sono stati arrestati un 34enne e un 22enne, che poco prima – sotto gli occhi degli agentiVolante – avevano strappato una catenina dal collo di un giovane che era in attesa alla fermata.