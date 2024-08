Ma quant’è cresciuta Mia! 20 anni oggi è bella e uguale alla mamma famosa della tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mia, 20come laa cui, capelli a parte, somiglia in modo incredibile. Il rapporto tra loro non è stato sempre rose e fiori, tanto che in un’intervista a Novella 2000 la showgirl e anche ex concorrente del GF Vip racconta: “Siamo molto legate, nonostante i trascorsi un po’ burrascosi. L’adolescenza è una fase complicata, ci è capitato di scontrarci, ma ora siamo inseparabili. Facciamo persino le vacanze assieme”. Diversa la storia con il papà di Mia, suo ex da tempo elegato a un’altra bellissima dello spettacolo italiano: Claudia Gerini. “Col padre di mia figlia rapporti inesistenti”, confida sempre a Novella 2000 la 55enne parlandosua difficile situazione familiare. “Se ci soffro? Beh, è normale. – prosegue – Condividiamo una figlia, avrei preferito che tra di noi ci fosse almeno un dialogo”. Leggi anche: “È incinta”.