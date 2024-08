LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi 2024 in DIRETTA | in corso lo strappo attesa per Massidda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:31 Ultimi accorgimenti per gli atleti, che completano le operazioni di riscaldamento. Allacciate le cinture, inizia finalmente la gara! 15:28 Entrano anche i giudici che saranno chiamati a verificare la correttezza dei gesti degli atleti. 15:25 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in pedana gli atleti. INIZIA LA GARA 15:20 L’azzurroaprirà il suocon 130 kg al pari del bulgaro Dimov. Per Li Fabin ingresso a 135 kg. 15:17 La gara dovrebbe finalmente iniziare alle 15.20. 15:13 Non arrivano comunicazioni riguardanti il nuovo orario di partenza della gara. Restiamo indella risoluzione dei problemi tecnici che hanno impedito il corretto inizio previsto alle 15.00. 15:09stica olimpica presente nel programma dei Giochi dall’edizione di Anversa 1920.