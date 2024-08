La trave alle Olimpiadi dà un oro ad Alice D’Amato ma fa finire nei guai la giudice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lache ha assegnato la medaglia d’oro adper l’esercizio allaè finita neia causa di un video portato alla luce e girato di nascosto in uno degli ambienti della Bercy Arena. Il video potete vederlo qua sotto: Nel video incriminato si vede ladi gara (la cinese Qiu-Rui Zhou) tenere in mano la medaglia d’argento e farle una foto in compagnia proprio dell’atleta che l’ha vinta, la cinese alla sua prima Olimpiade, Yaqin Zhou. I brasiliani, quindi, hanno dato come deduzione che ci fosse troppa complicità fra lae la medagliata tanto da voler scattare una foto ricordo alla medaglia assegnata. Lo ha spiegato anche FanPage che ha così scritto: “L’arbitra ha tra le mani il trofeo vinto da Yaqin Zhou, lo guarda sorridente ma non si limita a quello.