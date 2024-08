Investito da camion in manovra Autista muore schiacciato nel cortile dell’autofficina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Incidente mortale in un’autofficina a Pontida, la Avim di via Bergamo all’altezza del civico 914, sulla strada statale 342, vicino alla frazione Cerchia, di Ambivere. È successo intorno alle 17.40. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno. A perdere la vita Florin Dumitru Durnea undi 44anni, di origine romena, pare residente a Monza. Da quanto emerso la vittima poco prima aveva portato il suonell’autofficina, un centro di assistenza per mezzi pesanti, per fare una riparazione. La disgrazia è avvenuta neldella ditta. Dalle prima informazioni raccolte è emerso che il 44enne in quel momento stesse camminando nel piazzale dell’officina. Si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato.