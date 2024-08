Ho un cancro maligno l’ho scoperto un giorno d’estate | in un video l’annuncio choc del tiktoker Stefano Cirillo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pochi secondi per annunciare in unla triste notizia: “Comunque la vita è così strana Una caso in estate scopri di avere un”. Chi parla è, content creator che su TikTok conta oltre 215mila seguaci. Noto per le imitazioni di Chiara Facchetti, creator pure lei e divenuta famosa per ilsulla paura di volare,spiazza i fan che da subito gli fanno sentire affetto e vicinanza. Il 29enne si mostra in auto, poi mentre si fa rasare i capelli da un’infermiera e infine su un letto d’ospedale. Malgrado il difficile momento che sta vivendonon ha dubbi: “Andrà tutto bene”. Ed è lo stesso augurio che gli rivolgono i follower, invitandolo a non mollare: “Tifiamo tutti per te”, gli scrivono, “Sei forte”.