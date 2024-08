Femminicidio di Annarita Morelli il marito non voleva versarle i 300 euro mensili

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)di, ilnoni 300dopo la separazione Domenico Ossoli, 73 anni, ex autista della compagnia di autobus Troiani, ha confessato di aver ucciso la moglie. «Ho ucciso mia moglie», ha detto entrando in una tabaccheria poco distante dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere della moglie, 72 anni, raggiunta dal proiettile all’addome. Al gip avrebbe detto checolpirla alle gambe. Lo sparo è stato udito da alcuni residenti, tra i quali una donna, che parlando con i giornalisti dal balcone di casa ha detto: “Ho sentito il colpo, nessuno ha urlato e dopo un quarto d’ora l’ho vista morta”. Dalle indagini è emerso che in passato l’uomo avrebbe detto: «piuttosto l’ammazzo, non le do la separazione».