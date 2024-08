Fausto Desalu accarezza la finale dei 200 alle Olimpiadi Filippo Tortu esce con un tempo alto E la 4×100…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)hato una storica qualificazione alladei 200 metridi Parigi 2024, restando fuori per appena sei centesimi dall’atto conclusivo riservato ai migliori otto interpreti al mondo sul mezzo giro di pista. Il Campione Olimpico della 4×100 ha interpretato in maniera ottimale la gara: partenza di sostanza (0.141 ildi reazione), buona impostazione della curva, sul rettilineo risale di gran carriera e chiude al quarto posto nella seconda semicon ildi 20.37 (0,2 m/s di vento contrario). Per passare il turno sarebbe servito battere Makanakaishe Charamba dallo Zimbabwe, che lo ha preceduto nella serie con 20.31 e ha ottenuto il secondo crono di ripescaggio. Era unalla portata del 30enne, autore della leggendaria pennellata di curva con cui passò un grande testimone anella magica notte di Tokyo.