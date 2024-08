Espresso Versilia Il nuovo treno ci farà scoprire tutta la costa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Gabriele Masiero PISA Da Milano al mare passando da borghi e città tra i più belli d’Italia. Si chiamauno dei quattro espressi estivi che Fs treni turistici, società del gruppo Fs, ha messo in funzione per spostare i turisti lungo le principali località turistiche italiane. E quello che dal capoluogo lombardo raggiunge Livorno, passando per Portofino, le Cinque Terre, lae Pisa, è uno di questi. In tutto sono quattro: due diurni e due notturni. I treni diurni partono entrambi da Milano: il primo diretto al mare, il "" appunto, il secondo, "Riviera" porta a Nizza, inAzzurra. I treni notturni sono invece in partenza da Roma e dotati di cuccette e vagoni letto portano i turisti a Cortina (Cadore) e Lecce (Salento).