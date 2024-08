EA Sports FC 25 | riassunto del Deep Dive della modalità Carriera

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sarà dura riassumere in poche righe ildedicato ad EAFC 25: le corpose novitàsono tantissime! Abbiamo già parlato di recente delle molte novità di EAFC 25, e ora abbiamo un intero(“tuffo nel profondo”, ndt) dedicato alla. Per iniziare, in ognirsadi gioco saranno presenti dei punti di partenza chiamati appunto Live Start Points, che seguiranno le dinamiche delle squadre del mondo reale. La gestione manageriale delle squadre ora si estende anche al calcio femminile, sempre più presente. Gli Snapshots catturano i principali momenti salienti di una stagione, consentendo di entrare in gioco in qualsiasi momento di un campionato. Potete approfondire adeguatamente ciò di cui vi stiamo offrendo una sinossi nel video qui sotto.