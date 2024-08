È morto Giovanni Verona Cordoglio in tutta la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) PIETRASANTA di Daniele Masseglia Era un’esplosione di tenerezza e simpatia. Il classico personaggio che tutti, ma proprio tutti, conoscevano e amavano. Una presenza fissa, fatta di sorrisi e chiacchiere al bar, in piazza e per la strada, che negli ultimi mesi si era purtroppo diradata a causa di problemi di salute peggiorati col tempo.si è spento nel tardo pomeriggio di lunedì nell’abitazione di via Stagi in cui da dieci anni viveva insieme al fratello Fabrizio e alla cognata Silvia. Originario di Retignano, dove le sue ceneri saranno tumulate, aveva 62 anni ed era affetto da sindrome di down. In pochissimo tempo la triste notizia ha fatto il giro della, con una diffusa sensazione che la scomparsa di “no“ richiederà del tempo per essere metabolizzata.