Due locali In città un lusso per i single

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Vivere in affitto in un bilocale con un solo stipendio sta diventando unnei capoluoghi di provincia della Lombardia. A Milano servono in media oltre 1.300 euro al mese: meno dell’1% delle case sono alla portata di chi ha un solo reddito. Secondo la soglia di accessibilità, calcolata tra la differenza percentuale tra la quota di reddito da destinare all’affitto e il canone mensile medio da versare, Como è la seconda più cara: con una media di 1.000 euro al mese meno del 2,5% dei bidiventa affittabile da un. A Monza la percentuale si aggira intorno al 12% calcolando una richiesta media che si aggira sugli 800 euro. Seguono Bergamo - con 750 euro il 26,4% dei birisulta sostenibile - e Brescia: con un canone mensile di 700 euro il 9,7% è accessibile a un