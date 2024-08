Crolla un albergo | c’è un morto anche un bambino sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il crollo parziale di un hotel ha provocato la morte di una persona, ma ce ne sarebbero almeno altre 8le. La tragedia si è verificata ieri sera nella località turistica di Krov, in Germania, nel land della Renania-Palatinato. La notizia è stata comunicata dalla polizia in mattinata e ha confermato che è stato individuato il corpo ormai senza vita di una persona, ma non è stato ancora possibile recuperarlo. Crollo di un: la situazione Secondo le informazioni fornite dalla polizia ci sarebbero almeno altre 8 persone intrappolateleconsiderate disperse, alcune delle quali ferite gravemente. Risultano complicatigli interventi dei soccorritori, dal momento che non è possibile entrare nell’edificio per il rischio di ulteriori crolli. Sono state tratte in salvo 4 persone: undi due anni, due donne e un uomo.