Ciclismo su pista bronzo meraviglioso per l’inseguimento maschile Quarto quello femminile definiti i quarti della sprint uomini

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scende il tramonto sulla seconda giornata di gare per quel che riguarda ilsualle Olimpiadi di Parigi 2024. Una sessione serale di grandi emozioni per l’Italia, con il quartettoche si mette al collo unpesantissimo. Nel velocissimo velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines prestazione maiuscola dei ragazzi per battere la Danimarca, con le femmine che invece si sono dovute accontentare delposto. Spazio poi alla velocità, con la definizione deidi finale e un Harrie Lavreysen scatenato. Il pomeriggio è aperto ancora una volta daglier, che affrontano il turno dei sedicesimi. Per chi vince, pass per gli ottavi; per lo sconfitto invece ulteriore possibilità con i ripescaggi. I big fanno tutti il proprio lavoro, con il solito Lavreysen (autore del record del mondo in qualificazione nel pomeriggio) che non sbaglia un colpo.