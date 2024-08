Centri commerciali | fatturati giugno a segno più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Numeri positivi per il settore deiitaliani: l’analisi di CNCC ed EY rilevarelativi al mese diin crescita dello 0,8% rispetto al corrispondente periodo del 2023. Tali dati, in controtendenza rispetto a quanto registrato a maggio 2024, hanno contribuito a portare i valori relativi al primo semestre dell’anno sostanzialmente in linea rispetto al 2023 (-0,9%).più Per quanto riguarda il primo semestre 2024, in dettaglio, le categorie che hanno registrato le migliori performance rispetto allo stesso periodo del 2023, sono: Cura Persona e Salute (+8,1%) e Attività di Servizi (+0,7%). Stabili, invece, i trend registrati da Ristorazione (+0,3%) e Abbigliamento (-0,3%). In calo Elettronica di consumo (-6,5%), Cultura, tempo libero e regali (-4,3%) e Beni per la casa (-1,6%).