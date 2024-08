Bimba morta in piscina disposta l’autopsia Indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 – È stataper ladi 2 anni e mezzo che èper un’asfissia da annegamento. La piccola era finita sott’acqua il 29 luglio scorso: dopo 8 giorni in rianimazione al Meyer di Firenze èla sera di lunedì scorso. Si trovava con la famiglia, tedesca, in un agriturismo a Bucine per le vacanze. Le indagini sono in mano aidella compagnia di San Giovanni Valdarno. Gli accertamenti vanno avanti nel massimo riserbo, anche in virtù della delicatezza dell’inchiesta. I militari vogliono portare avanti sopralluoghi accurati e scrupolosi della struttura. Intanto la Procura di Arezzo è stato informata. Sulla vicenda era già stato aperto un fascicolo per lesioni: c’è da aspettarsi che ne venga aperto un altro con un diverso capo di imputazione. Omicidio colposo.