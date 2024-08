Arrampicata sportiva quando la fase finale di Matteo Zurloni nello speed | programma orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)si è qualificato per ladell’alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani il lombardo, campione del mondo nella specialità, partirà dai quarti die andrà alla ricerca di una medaglia, con la consapevolezza di essere tra i migliori del mondo e di potersela giocare, come mostrato ieri nelle qualificazioni.che ieri nelle qualificazioni ha fatto segnare il suo primato personale e primato europeo in 4?94, poi nella batteria eliminatoria ha eliminato il cinese Long Jinbao. Domani si giocherà qualcosa di importante, a partire dai quarti dicontro Wu Peng per affrontare eventualmente in semiil primatista mondiale Sam Watson. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e streaming dell’alle Olimpiadi di Parigi 2024.