Arezzo Finotto è più di un’idea Tito il nome caldo per la difesa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Terzino sinistro e attaccante. Si muove su due binari paralleli il mercato dell’in questo inizio di agosto. Completare il reparto arretrato e quello offensivo sono le priorità di Nello Cutolo a poco meno di tre settimane dall’inizio del campionato. Per la fascia mancina difensiva prosegue la trattativa per Fabiodell’Avellino, in uscita dal club irpino dopo che la società campana ha deciso che non rientra più nei piani tecnici. L’ormai ex capitano dei "lupi" aveva respinto le avances di Campobasso e Messina, senza dimenticare l’interesse manifestato del Foggia. Oltre all’anche Crotone e Ternana sono in pressing sul giocatore. Gli amaranto hanno offerto un contratto biennale. Una situazione che potrebbe evolversi già nei prossimi giorni. Cutolo si tiene, comunque, aperte anche altre opzioni per la fascia sinistra.