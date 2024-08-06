Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 15:30 (Di martedì 6 agosto 2024) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE Roma RISOLTO L INCIDENTE CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE FIRENZE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA, TRAFFICO SCORREVOLE. RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA Roma TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO TRAFFICO REGOLARE MENTRE IN DIREZIONE Roma NUOVO INCIDENTE CREA CODE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA. ANDIAMO A Roma DOVE UN INCENDIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CREA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE AVVISIAMO PER CHI TRANSITA IN PROVINCIA DI LATINA CHE LA STRADA STATALE 156 VARIANTE DEI MONTI LEPINI DA SEZZE SCALO A CERIANO È CHIUSA PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 12:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO ROMA-TERAMO E SULLA ROMA-FIUMICINO SULLA A24 ROMA-TERAMO INVECE PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ, MA SULLA FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, TRA CIVITELLA E ORTE RISOLTO IL GUASTO A UN TRENO, È TORNATA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LATINA SULLA A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI DA TIVOLI A CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZONE è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI ALTA VELOCITà COINVOLTI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 60 MINUTI SEMPRE SULLA LINEA ALTA VELOCITà, MA SULLA FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, TRA CIVITELLA E ORTE PER IL GUASTO A UN TRENO I TRENI SONO INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE CON RITADI FINO A 20 MINUTI INFINE, SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è ANCORA RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A PARTIRE DALL’OSTIENSE CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI DA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINE ANEI PRESSI DI CASERTA POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE, SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è ANCORA RALLENTATA, SONO IN CORSO LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA POSSIBILI CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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