Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)DEL 6 AGOSTOORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZERISOLTO L INCIDENTE CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE FIRENZE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA, TRAFFICO SCORREVOLE. RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLATERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO TRAFFICO REGOLARE MENTRE IN DIREZIONENUOVO INCIDENTE CREA CODE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA. ANDIAMO ADOVE UN INCENDIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CREA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE AVVISIAMO PER CHI TRANSITA IN PROVINCIA DI LATINA CHE LA STRADA STATALE 156 VARIANTE DEI MONTI LEPINI DA SEZZE SCALO A CERIANO È CHIUSA PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.