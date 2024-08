Un Notte Celeste stasera illuminata dal concerto dei Nomadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Tornano a brillare le stelle della ‘’, l’appuntamento più scintillante dell’estate a Loreto. L’evento clou sarà ildeiin piazza della Madonna (ore 22). La storica band, che ha recentemente tagliato il traguardo dei sessant’anni di attività, animerà il centro con i grandi successi che hanno emozionato e fatto cantare intere generazioni. Si inizierà alle 19 con food truck e animazioni itineranti. Tra le proposte musicali spiccano il dj-set di Nicola Pigini, in via Sisto V, ‘Ciao Lucio’, omaggio a Dalla in piazza Papa Giovanni XXIII, il Family Show per i più piccoli in piazza Giovanni Paolo II, l’Arte Show di Mattia Buonaventura in piazza Garibaldi e ildella Chic Live Band in piazza Leopardi. L’intero centro sarà ‘colorato’ digrazie a luminarie e addobbi. E nelle vetrine dei negozi ci saranno tante decorazioni celesti.