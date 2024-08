Ultime Notizie Roma del 06-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la ripresa dopo il tonfo definito come storico di ieri l’indice Nikkei è tornato a salire il 10 al 7% un dato che conforta arriva il giorno dopo il crollo della borsa di Tokyo che ha toccato il record negativo del 12 e 4 l’indice salito di 3370,39 a 34818,81 circa un’ora dopo l’inizio delle negoziazioni riportando il Nikkei vicino a livello di un anno fa il più grande guadagno percentuale di sempre del Michele è stato del 14:02 % nel ottobre 2008 le forze di difesa israeliane hanno reso Noto di aver ucciso in un attacco aereo un funzionario dei massacri di essere responsabile del contrabbando di armi nella striscia di Gaza le forze di difesa israeliane hanno affermato che Mohammad Masnago ordinava in particolare il contrabbando Marittimo e si occupa anche del trasporto di armi ...