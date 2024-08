Tragedia in A1 il giallo del guardrail | in quel tratto la barriera è integrale La vittima era la guida turistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 – È morto imprigionato tra le lamiere. Forse colpito dalla "lama" delche ha trafitto il pullman sul quale viaggiava insieme a trenta turisti cinesi. È morto mentre spiegava le bellezze delle città d’arte nel gran tour che i viaggiatori orientali avevano scelto per le vacanze in Italia. Firenze era la prossima meta ma non ci sono mai arrivati nei tempi previsti. Ladel disastro di domenica sularetino dell’Autosole è lache accompagnava la comitiva di cinesi. Tra Badia al Pino e il casello di Battifolle, qualcosa ha spinto l’autista a deviare a destra della carreggiata nord, impattando sul. Colpo di sonno? Malore? Distrazione? Tutto da verificare. Intanto è stato già sottoposto al test alcolemico e alle analisi per rintracciare eventuali tracce di sostanze stupefacenti.