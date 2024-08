Star Wars Jedi | Survivor EA ha annunciato la data d’uscita su PS4 ed Xbox One

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024) EA ha appenaladi uscita disu PlayStation 4 edOne, fissata nello specifico nella giornata del 17 settembre 2024. Il publisher canadese ha aggiunto che queste versioni per console di vecchia generazione saranno contraddistinte da un prezzo budget di 49,99 Euro, oltre a “presentare una serie di ottimizzazioni volte a massimizzare le capacità hardware delle console”. Come se non bastassero queste novità, Electronic Arts ha affermato che i giocatori che preordinerannoriceveranno gratuitamente degli oggetti cosmetici bonus tra cui l’Hermit Cosmetic, l’Hermit Lightsaber Set ed il Combustion Blaster Set.