Spara alla moglie ed entra in un bar | L' ho uccisa Ancora un femminicidio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Con il corpo senza vita dellain macchina, èto nel bar tabacchi a pochi passi dicendo: "Ho ucciso mia, chiamate i carabinieri". È successo questa mattina, in via Palombarese, a Fonte Nuova. A scoprire il corpo, e a chiamare i soccorsi, lo stesso commerciante che, incredulo, è uscito in strada ritrovandosi davanti la scena terribile descritta dall'uomo. Per Annarita Morelli, 72 anni, non c'era ormai nulla da fare. Il marito 74enne, all'arrivo dei carabinieri, ha consegnato la pistola e si è fatto portare nella caserma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e i colleghi della compagnia di Monterotondo.