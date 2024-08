Sbalzato dalla bicicletta Non ce l’ha fatta dopo due giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) SAREZZO (Brescia) Ha lottato in un letto di ospedale un giorno e una notte, poi il sottile filo della speranza che animava familiari e parenti si è spezzato. Non ceil cinquantaseienne ciclista di Sarezzo che sabato scorso era rimasto coinvolto in un drammatico incidente in bici sul Maniva. Pierluigi Bettoni, questo il nome della vittima, è morto al Civile di Brescia nel tardo pomeriggio di domenica.giornata precedente era ricoverato in Rianimazione per i gravi traumi riportatiun frontale con un’auto. Era circa mezzogiorno quando è avvenuto lo schianto. Sposato e padre di tre figlie, Bettoni in mattinata era uscito inper una ‘sgambata’ sul monte Maniva. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia il ciclista era in fase di rientro al momento dell’incidente.