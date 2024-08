Sanremo Carlo Conti ripesca un ex dimenticato di Amici

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 6 agosto 2024)si sta impegnando per organizzare la prossima edizione del Festival dinei minimi dettagli. Anche se manca ancora parecchio tempo, pare che il conduttore abbia già deciso qualche nome che sarà tra i big in gara. Ecco ilggio dalla storia di. Come ogni anno, il Festival disarà palcoscenico di novità e debutti, ma anche di grandi ritorni.quest’anno ha in mente di distaccarsi dalla scia della rivoluzione di Amadeus, ma portare comunque artisti di qualità in gara al festival. E qualche nome sarebbe già stato scelto.inizia a sentire le canzoni, foto Ansa – VelvetGossipTempo al tempo, ma mai perdere troppo tempo.