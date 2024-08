Sandra Lonardo | Stoppo chi sussurra malevolmente | non mi candido alle Regionali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Devo registrare, con stupore e rammarico, che si gioca in maniera scorretta e tendenziosa sulla mia carriera politica e sulle mie scelte di vita: ma desidero stoppare subito chi, alimentando retroscena infondati: molti scrivono che mi candiderò: non è vero, non lo farò”, lo scrive in una notaMastella, già senatrice e presidente del Consiglio regionale campano. “La politica e il servizio alla collettività mi hanno regalato splendide soddisfazioni. Sono stata a capo di una delle assembleepiù importanti d’Europa, quella della Campania. Sono stata nell’organo parlamentare più antico e prestigioso: il Senato della Repubblica.