Questa foto di Kamala Harris in abiti succinti è falsa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 2 agosto 2024 sono state condivise su X duedi una giovane donna per strada vestita con gonna, top, reggicalze, tacchi e un choker al collo. In base al commento del post, si tratterebbe di, vicepresidente degli Stati Uniti, nella veste di sex worker. L’immagine è stata creata con intelligenza artificiale e veicola una notizia. Innanzitutto precisiamo che non esistono riscontri ufficiali secondo cuiabbia mai lavorato come sex worker. Inoltre, le duein questione circolano online sempre insieme e solamente da pochi giorni, ovvero dal 1° agosto 2024.