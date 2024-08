Promossi e bocciati Olimpiadi | Furlani e Arese non si fermeranno; il Setterosa non è di prima fascia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)Sarah Jodoin Di Maria (tuffi): parte bene, poi cala alla distanza e conclude decima la finale della piattaforma femminile. Non un risultato così banale per il movimento italiano, anche se aveva il potenziale per installarsi anche due o tre posizioni più in alto. Mattia(atletica): era l’unica carta realmente concreta dell’Italia per portare a casa una medaglia anche martedì 6 agosto e non ha tradito le attese. Contrariamente ad altri connazionali, è arrivato a Parigi a fari spenti, senza lasciarsi andare a dichiarazioni baldanzose o roboanti. Insomma, poche parole e tanti fatti. Si è fermato a soli 4 cm dalto personale, conquistando un bronzo straordinario a 19 anni. Con 8,34 metri avrebbe vinto l’oro sia a Pechino 2008 sia a Londra 2012.