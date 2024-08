Pensioni sta per cambiare tutto | ecco quando ci andrai in base alla tua data di nascita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Il sogno del pensionamento potrebbe diventare un incubo.sta per, come ipotizzare l’uscita dal mondo del lavoro? A partire ddiè possibile stimare il momento del pensionamento. Gli attuali scivoli potrebbero diventare un lontano ricordo, ci sarà (forse) un nuovo meccanismo per stabilire l’anno della pensione. Come saperesi andrà in pensione (Cityrumors.it)Le certezze degli italiani sul pensionamento stanno per sfumare? Rumors parlano di cambiamenti vicini nel tempo che potrebbero modificare nettamente il panorama previdenziale come lo conosciamo oggi. Attualmente l’età di pensionamento per tutti è di 67 anni avendo accumulato minimo 20 anni di contributi. Poi ci sono una serie di scivoli che permettono la pensione anticipata a meno che non si abbiano pochissimi anni di contributi.