Parigi 2024 pallanuoto femminile | finisce il sogno del Setterosa vince l’Olanda per 11-8

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024)ai quarti di finale ilmedaglia delalle Olimpiadi di. Le ragazze del Ct Carlo Silipo si arrendono ai quarti di finale controe disputeranno i match di ‘consolazione’ per decretare le nazionali che andranno dal 5° all’8° posto.11-8 grazie alle super prestazioni di Rogge e Van der Kraats. Per ila segno tre volte Marletta, due volte Bettini e Palmieri e Galardi. Nel primo periodo le olandesi non brillano e subito le azzurre ne approfittano con Bettini e Marletta, ma vengono subito rimontate da Rogge che buca due volte Banchelli. Anche il secondo periodo è piuttosto equilibrato, con l’Italia che chiude sul parziale di 5-4 per le olandesi ma consce di aver fatto un grande lavoro, soprattutto in difesa.