Parigi 2024 Iapichino in finale nel salto in lungo femminile La Fijlkam ritira Liuzzi dalla lotta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto– Larissavola innelinai Giochi di. La 22enne toscana ha saltato 6,87 al secondo tentativo, 12 centimetri in più della misura di qualificazione. Lasi disputerà giovedì 8 agosto alle ore 20. Termina ai ripescaggi invece l’Olimpiade di Diego Pettorossi. All’azzurro non basta chiudere in seconda posizione la sua batteria con il tempo di 20?53 per accedere in semi, dove si erano già qualificati Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Fuori ai ripescaggi, per la semidei 400 metri femminili, anche Alice Mangione, che ha fatto registrare il suo record personale con 51,07. Sintayehu Vissa, Federica del Buono e Ludovica Cavalli mancano la qualificazione diretta alle semifinali dei 1.500 metri e sono costrette ai ripescaggi.