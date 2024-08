Olbia turisti beccati con 120 kg di conchiglie e sabbia | rischiano maxi-multa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Avranno pensato che non c’era niente di male a portarsi a casa un piccolo ricordo delle bellissime spiagge della Sardegna, una sorta di souvenir naturalistico da piazzare magari in ufficio per ricordare con nostalgia le vacanze appena trascorse. Così hanno prelevato dal litoralee ciottoli. Peccato che gli incautinon sapessero che è espressamente vietato dalla legge regionale (n. 16/2017) che prevede pesanti sanzioni, da 500 euro fino a tremila, “per chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di, ciottoli, sassi oprovenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti”.