Mamma e figlia stalker Braccialetto a entrambe

(Di martedì 6 agosto 2024) Lui aveva interrotto la storia d’amore perché non sopportava la sua gelosia morbosa, lei non l’ha presa bene e ha materializzato il copione della perfetta, con in più la madre a darle man forte e a farle da autista durante i pedinamenti. È successo in un paese della Valtrompia, e adessosono state denunciate per atti persecutori. Di più: non dovranno avvicinarsi alla (presunta) vittima violando la distanza di sicurezza dei cinquecento metri, e sono state sottoposte all’applicazione delelettronico. La ragazza, una ventiseienne, avrebbe pressato e perseguitato seguendolo ovunque l’ex, un coetaneo con un lavoro in un centro commerciale, per circa un annetto. Il tutto, appunto, con la complicità della genitrice.