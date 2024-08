Lotta calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 6 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Quest’, martedì 6, alla Champ de Mars Arena si disputerà la seconda giornata dellaai Giochi Olimpici di. Nella sessione serale verranno assegnati già i primi titoli, infatti sono previste le finali delle seguenti categorie: 68 kg femminile, 60 e 130 kg greco-romana. Comincia inoltre il percorso a cinque cerchi di Emanuela Liuzzi, ripescata in extremis e al debutto olimpico. L’azzurra, impegnata nella 50 kg, troverà agli ottavi di finale la forte mongola argento mondiale 2022 e 2023 Otgonjargal Dolgorjav. Una sfida praticamente impossibile per il bronzo europeo del 2023, che verrebbe però ripescata nel caso in cui la sua avversaria dovesse raggiungere la finale per la medaglia d’oro (ipotesi non scontata ma plausibile).