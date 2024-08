Le mucillagini sono un campanello d’allarme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) CIVITANOVA di Lorena Cellini "No ad allarmismi esagerati, la mucillagine è un fenomeno naturale. Certo l’effetto è antiestetico e vediamo quello che sta accadendo questa estate in Adriatico. Non rappresenta comunque un rischio per la salute, ma si tratta di undi allarme". Stefano Raimondi, responsabile Biodiversità di Legambiente e portavoce di Goletta Verde ha parlato di "Tutela della biodiversità dei mari e fenomeno mucillagine nell’alto Adriatico" nell’incontro pubblico ospitato ieri presso il moletto della Marina Asd, nell’ambito della tappa di Goletta Verde a Civitanova. Giunta alla 38esima edizione, Goletta Verde ha come partner principali Anev, Conou, Novamont e Renexia, e la media partnership de La Nuova Ecologia.