La Rete bergamasca contro la violenza di genere in piazza per Sharon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Bergamo. Laladiscenderà ina Bergamo giovedì 8 agosto, in memoria diVerzeni, la 33enne assassinata nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Un appuntamento consueto, quello del movimento a difesa e tutela delle violenze subìte dalle donne: ogni mese, infatti, si alza una voce sola, quellai soprusi e i maltrattamenti. E questa volta, la chiamata a raccolta è tutta per la giovane ammazzata da un assassino che, per ora, non ha ancora un nome e un volto. Il tam tam della community arriva anche a mezzo social, con l’invito di darsi appuntamento alle 18.30 in Largo Rezzara. “Siamo scossi e attoniti per questo fatto su cui ancora è tutto da capire – fanno sapere dall’associazione -.