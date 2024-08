Kamate l’Anderlecht fa sul serio! Proposta di acquisto favorevole all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)è tra i giocatori in uscita de tra i club interessati, da segnalare il forte interesse del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club belga è pronto a fare unain favore anche dei nerazzurri. IN USCITA –mostra un interesse concreto per Assane, il giovane talento dell’Inter che ha brillato durante la pre-season. Il club belga ha presentato unaformale per il trasferimento temporaneo del giocatore con diritto di riscatto., cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha approfittato dell’assenza di Matteo Darmian e Denzel Dumfries, ancora in vacanza, per mettersi in mostra nelle partite estive. Impiegato regolarmente come titolare sulla fascia destra, ha dimostrato qualità tecniche e atletiche, oltre a una sorprendente maturità tattica per la sua età.