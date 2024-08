Kamala Harris ha scelto Tim Walz come suo vice

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024)hail governatore del Minnesota, Timsuo candidatopresidente per le elezioni del 5 novembre. Secondo la Cnnè stata colpita dall’autenticità die dal suo modo genuino di porsi. Durante un incontro finale presso la residenza dellaall’Osservatorio Navale, i due hanno mostrato una forte chimica personale, elemento considerato cruciale per una partnership di successo. In questi giorni la candidata del Partito democratico ha tenuto dei colloqui anche con il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il senatore dell’Arizona Mark Kelly. L’obiettivo dipotrebbe essere quello di consolidare il sostegno negli Stati del Midwest, anche se il Minnesota è uno Stato non in bilico, ma saldamente nelle mani dei Democratici.