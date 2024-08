In ventuno per il ritiro Due difensori nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) L’organico a disposizione di mister Gadda, da ieri al lavoro alle Terre di Maluk, è ancora da completare. Al momento sonoi calciatori. Il portiere Mattia Bianchi (2005) in prestito dall’Atalanta;: Filippo Boccardi (1997) dal Ravenna, Roberto Codromaz (1995) dal Roma City, Emiliano Bugari (2005) ex Primavera Us Ancona, Tommaso Galeotti (2006) ex Primavera Us Ancona, Francesco Ramires (2004) dallo United Riccione, e Valent Savor (2006) dalla Koper. Centrocampisti: Matteo Alluci (1998) dal Ravenna, Luca Belcastro (1991) dal Cjarlins Muzane, Niccolò Bellucci (2001), dal Brindisi, Abdoul Aziz Sare (2001) dal Ravenna, Alessio Gulinatti (1998) dall’Imolese, Cristian Pecci (2003) dal Forlì, Endry Dama (2005) ex Fiorentina, Davide Paglialunga (2005) ex Primavera Us Ancona, Michele Mazzoni (2005) ex Primavera Us Ancona.