II Tranche FdC soddisfazione PD | Una buona notizia per il Sannio e la Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione da parte del Cipess del secondo blocco di progetti relativi alla, reso noto dal Presidente De Luca lo scorso 01 agosto, è stata attivata la secondadi finanziamenti dei Fondi di Coesione – circa 6 miliardi – assegnati da oltre un anno alla nostra regione.” – così in una nota la Segreteria Provinciale del Partito Democratico. “Nonostante i colpevoli ed immotivati ritardi del Governo, ladello sblocco dei fondi reca in dote anche 30 milioni di euro per lo «scalo merci di Ponte Valentino» e per altri importanti progetti che riguardano Benevento e il