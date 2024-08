I gialloblu tornano in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Allo stadio "Alessio Nardini" sotto la guida dell’allenatore Andrea Gatti e del suo staff tecnico, il vice Christopher Bergamaschi, Luca Davini collaboratore atletico e Alessandro Pennacchi preparatore dei portieri, ha preso il via la preparazione del Castelnuovo in vista del campionato di Eccellenza. Questi i convocati in attesa del tesseramento di altri atleti come Scarselli, Bresciani, Campani, Cristofani. Dunque i portieri sono Matteo Biggeri, e Francesco Masini. I difensori sono Endri Leshi, Riccardo Biagioni, Jacopo Bonaldi, Antonello Ramacciotti, Dennis Rossi, Lorenzo Lunardi. Centrocampisti Simone Filippi, Elia Tocci, Lorenzo Marzi, Niccolò Casci, Giacomo Cecchini, Amine El Hadoui, Luigi Grassi, Tommaso Cecilia, Modou Fall. Attaccanti Gianluca Camaiani, Gianluigi Magera, Andrea Fruzzetti, Edoardo Belluomini, Francesco Satti.