Gnicche e la perpetua | la vera storia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 6 agosto 2024) Che fosse un donnaiolo, tutti lo sapevano, ma che facesse concessioni senza lasciare segno, non è vero. Nelle varie storie del brigante aretino, si racconta che entrò nella parrocchia della Chiesa di Badia al Pino e minacciò il prete di morte se non gli avesse dato 1000 lire. Il povero prete, impaurito, per guadagnare tempo tergiversava, dicendo che aveva con sé pochi franchi e che sefosse tornato dopo qualche giorno, glieli avrebbe consegnati. Il bandito notò che laera una bella ragazza, dotata di un seno prorompente e di un fondoschiena invitante. Si dice che avesse chiesto lacome ostaggio tremante, e che il prete avesse risposto: “Meglio morire, ma lanon te la do!”allora prese i pochi spiccioli e se ne andò.