Flash – Incidente mortale in provincia di Latina | scontro tra tre mezzi Morto un automobilista

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora sangue sulle strade pontine: stamane è toccato al comune di Sezze. Nel tratto di competenza della nuova 156, infatti, stando alle primissime informazioni giunte in redazione, ci sarebbe stato untra tre: un tir, un mezzo dell’Anas ed un’automobile. Proprio il guidatore di quest’ultima è rimasto ucciso. Sul posto la Polizia Locale di Sezze per i rilievi, il 118 ed i Vigili del Fuoco alle prese con le lamiere contorte deicoinvolti. La strada è al momento bloccata per permettere i soccorsi. Notizia in aggiornamento. L'articoloinditra treunproviene da Dayitalianews.