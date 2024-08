Eleonora la 18enne trovata morta in strada È giallo | il terribile sospetto dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) La notte tra domenica e lunedì ha segnato un tragico evento a Pavia, dovePaveri, una ragazza di soli 18 anni, ha perso la vita in un incidente mentre era in monopattino., conosciuta tra gli amici con il soprannome di “Sky“, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con i suoi amici. L’incidente è avvenuto in via Ottavio Bonomi, una zona residenziale della città, a pochi passi dalla sua abitazione. Secondo quanto riportato,era alla guida di un monopattino elettrico, con la sua amica Chiara, di 17 anni, che la seguiva. >> “Purtroppo è proprio lui”. Si schianta contro il guardrail e resta incastrato tra le lamiere, morto il famoso medico Le due ragazze, dopo aver trascorso del tempo insieme, si sono allontanate in monopattino, abbracciate e allegre, quando, all’improvviso, sono cadute dopo una curva ad angolo retto.